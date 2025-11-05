Bologna, Niccolini annuncia: "Meteo permettendo domani Italiano tornerà in panchina"

vedi letture

Il vice allenatore del Bologna, Daniel Niccolini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Brann dando anche degli aggiornamenti sul possibile ritorno in campo dell'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, di rientro da un'infezione polomonare che lo ha tenuto lontano dal campo:

Ci sarà il mister domani o lei?: "Domani, meteo permettendo, il mister tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina. Ringrazio i nostri ragazzi, lo staff e tutto l'ambiente".