Milan, Santiago Gimenez rischia uno stop di quasi 5 settimane

Santiago Gimenez, attaccante del Milan e della Nazionale messicana, sarà assente per 5 settimane per via del problema alla caviglia che lo ha fatto uscire dal campo nella gara contro l'Atalanta a Bergamo e che lo stesso numero sette rossonero ieri ha reso noto sui social tramite un post in cui ha precisato come fosse arrivato "il momento di fermarsi". Il giocatore, come riporta ESPN Deportes, ha iniziato una terapia che lo terrà lontano dai campi per quasi tutto il resto dell'anno.