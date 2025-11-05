Le designazioni arbitrali per l'11^ giornata: Inter-Lazio a Manganiello. Bologna-Napoli a Chiffi
Nonostante sia in corso il turno delle coppe europee, ecco le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, con l'undicesimo turno che sarà aperto dalla sfida tra Pisa e Cremonese di venerdì sera. La gara più importante è certamente Inter-Lazio che si giocherà domenica 9 novembre alle ore 20:45 e che è stata affidata a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Da tenere d'occhio anche Bologna-Napoli, altro big match che si giocherà domenica alle 15 e che sarà arbitrato da Daniele Chiffi dalla sezione di Padova. Questo il quadro completo delle designazioni arbitrali comunciato dall'Aia:
PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI (foto)
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h. 20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA – SASSUOLO Domenica 9/11 h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – NAPOLI Domenica 9/11 h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA – FIORENTINA Domenica 9/11 h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA – UDINESE Domenica 9/11 h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
INTER – LAZIO Domenica 9/11 h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati