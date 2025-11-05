Le designazioni arbitrali per l'11^ giornata: Inter-Lazio a Manganiello. Bologna-Napoli a Chiffi

Nonostante sia in corso il turno delle coppe europee, ecco le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, con l'undicesimo turno che sarà aperto dalla sfida tra Pisa e Cremonese di venerdì sera. La gara più importante è certamente Inter-Lazio che si giocherà domenica 9 novembre alle ore 20:45 e che è stata affidata a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Da tenere d'occhio anche Bologna-Napoli, altro big match che si giocherà domenica alle 15 e che sarà arbitrato da Daniele Chiffi dalla sezione di Padova. Questo il quadro completo delle designazioni arbitrali comunciato dall'Aia:

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV:      BONACINA

VAR:     SERRA

AVAR:       PRONTERA

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV:      PERRI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       FOURNEAU

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      CAMPLONE

AVAR:        GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO    Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI (foto)

COSTANZO – PASSERI

IV:     DOVERI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DI PAOLO

PARMA – MILAN    Sabato 8/11 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

ATALANTA – SASSUOLO    Domenica 9/11 h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:    PATERNA

AVAR:      LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI    Domenica 9/11 h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV:       SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MASSA

GENOA – FIORENTINA    Domenica 9/11 h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA

ROMA – UDINESE    Domenica 9/11 h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:       MUCERA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FABBRI

INTER – LAZIO    Domenica 9/11 h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV:     BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AURELIANO