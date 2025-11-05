Giuntoli-Fiorentina, cosa c'è di vero? La ricostruzione di Tuttomercatoweb

Questa mattina la Fiorentina ha ufficializzato la promozione di Roberto Goretti come direttore sportivo. Da sabato, giorno in cui si era dimesso Daniele Pradè, tante voci si sono rincorse sull'eventuale sostituto e tra i nomi circolati il più gettonato è stato quello di Cristiano Giuntoli. Tuttomercatoweb ha ricostruito la vicenda e quanto il dirigente sia stato o meno vicino alla Fiorentina.

"Il dirigente, che dalla scorsa estate è svincolato dal precedente contratto con la Juventus, risolto consensualmente dalle parti al momento della separazione professionale, sarebbe anche (stato, ormai?) disposto a prendere in considerazione un'eventuale proposta della Fiorentina, a patto che ci fosse dietro la volontà di costruire un progetto con accordo pluriennale. Con condizioni del genere avrebbe dato una propria apertura alle trattative, mai però realmente cominciate in quanto non si registrano contatti diretti tra la proprietà, che fa capo a Commisso, e lo stesso Giuntoli. Così come non risulta che il dirigente si sia proposto".