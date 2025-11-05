Una panchina per 3, il Corriere dello Sport: "Sfumato Mancini, ecco chi rimane"

Il Corriere dello Sport fa il punto su chi potrebbe il prossimo allenatore della Fiorentina. Ferrari e Goretti si sono presi qualche giorno di tempo per riflettere con maggiore lucidità, non più sull’onda dell’emotività prodotta dai pessimi risultati della squadra in campionato e dal conseguente esonero di Pioli, affidando a Galloppa il compito di voltare pagina e di far ripartire la Fiorentina. Per arrivare così alla nuova sosta della Serie A: il momento perfetto per consegnare la squadra al nuovo allenatore individuato in questi giorni. al momento Vanoli e Nesta sono i duellanti e Palladino l’outsider se così si può definire.

Sfumato e defilato Roberto Mancini, capofila degli allenatori-suggestione con il potere di avere un impatto che altri non hanno ma che non gode più dei favori dei tifosi viola. Dire che il dopo Galloppa (che di sicuro si giocherà l’occasione avuta contro Mainz e Genoa) del dopo Pioli uscirà fuori da uno di questi tre nomi è possibile e non certo, e le valutazioni principali della Fiorentina - che a maggior ragione adesso continuerà a guardarsi intorno - sono ora per loro.