La Fiorentina Primavera vince 3-2 col Legia Varsavia ma non basta: eliminata dalla Youth League
La Fiorentina Primavera senza il suo allenatore Daniele Galloppa partito con la prima squadra alla volta di Mainz e guidata dall'allenatore dell'Under 18 Capparella, vince in Youth League ma viene comunque eliminata. Decisivo il 4-1 del Legia Varsavia all'andata in Polonia, non basta il 3-2 dei giovani viola al Viola Park: si conclude dunque l'avventura nella competizione europea guadagnata grazie alla finale Scudetto dello scorso anno.
A Bagno a Ripoli vanno in vantaggio gli ospiti con Kovacik, poi la rimonta viola grazie alle reti di Trapani ed Evangelista per chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella seconda frazione un autogol di Maiorana al 74' spegne ogni possibile velleità di rimonta anche se i polacchi erano rimasti in 10. A nulla dunque è servito il 3-2 finale segnato proprio dallo stesso Maiorana, se non a chiudere l'avventura in Youth League con una vittoria.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati