Nazionali, Sohm e Gudmundsson convocati da Svizzera e Islanda
FirenzeViola.it
Oltre a Marin Pongracic nella Croazia e Edin Dzeko nella Bosnia Erzegovina arrivano le convocazioni in Nazionale per altri due giocatori della Fiorentina. Si tratta di Simon Sohm e di Albert Gudmundsson che sono stati chiamati rispettivamente da Svizzera e Islanda. Gli ellenici affronteranno nell'ordine Svezia e Kosovo mentre l'Islanda affronterà l'Azerbaigian a Baku il 13 novembre e l'Ucraina a Varsavia in Polonia domenica 16 novembre.
Für die WM 26! Unser Kader für die letzten beiden Spiele des Jahres— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 5, 2025
Pour le Mondial 26! Notre sélection pour les deux derniers matchs de l'année
Per il Mondiale 26! I nostri convocati per le ultime due partite dell'anno
🇨🇭🆚 🇸🇪
📆 15.11, 20:45 🏟️ Genève
🎟️… pic.twitter.com/RtEN9jW69r
Pubblicità
News
FirenzeViolaGoretti, una scelta conservativa con la priorità di un nuovo allenatoredi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaLa Fiorentina Primavera vince 3-2 col Legia Varsavia ma non basta: eliminata dalla Youth League
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com