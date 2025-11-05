Nazionali, Sohm e Gudmundsson convocati da Svizzera e Islanda

vedi letture

Oltre a Marin Pongracic nella Croazia e Edin Dzeko nella Bosnia Erzegovina arrivano le convocazioni in Nazionale per altri due giocatori della Fiorentina. Si tratta di Simon Sohm e di Albert Gudmundsson che sono stati chiamati rispettivamente da Svizzera e Islanda. Gli ellenici affronteranno nell'ordine Svezia e Kosovo mentre l'Islanda affronterà l'Azerbaigian a Baku il 13 novembre e l'Ucraina a Varsavia in Polonia domenica 16 novembre.