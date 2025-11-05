Paolo Paganini: "Il problema della Fiorentina è la società. Barone era fondamentale"

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di TMW durante la trasmissione Maracanà a proposito della situazione societaria della Fiorentina: "Hanno confermato Goretti, braccio destro di Pradè, come ds. Non credo che arriverà Giuntoli, ora sembra che stiano parlando con Vanoli, è tramontato D'Aversa e si parla di Mancini, e la vedo dura. Ma lì il problema è di società. Dopo la scomparsa di Barone ha perso un po' di riferimenti e identità".