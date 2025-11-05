Conference, l'arbitro di Mainz-Fiorentina è il belga Lawrence Visser
Domani sera in Germania, sarà l'arbitro belga Lawrence Visser a dirigere la sfida di Conference tra Mainz e Fiorentina. Arrivano dal Belgio anche tutti gli altri componenti del gruppo arbitrale ossia gli assistenti Ruben Wyns e Thibaud Nijssen, il quarto uomo Wesli De Cremer, il Var Jan Boterberg e il suo assistente Ella De Vries.
