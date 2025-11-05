FirenzeViola Fiorentina a Mainz: Galloppa verso scelte coraggiose, ma semplici e condivise

Alle 18.30 Daniele Galloppa terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra della Fiorentina, impegnata a Mainz per la terza giornata della League Phase di Conference. Il tecnico chiamato a fare da traghettatore in queste due partite prima della sosta, potrebbe già apportare delle modifiche tecniche che eventualmente confermerà o meno appunto in conferenza.

Ma dalle indiscrezioni sull'allenamento di ieri sembra che il tecnico, evidentemente anche su suggerimento dei giocatori, abbiaa cambiato subito uno dei dogmi di Pioli, ossia la difesa a tre. L'intenzione, se poi confermata dai fatti, è di giocare con la difesa a quattro anche se con protagonisti ovviamente rimaneggiati visto che dopo tre giorni arriva lo scontro diretto con il Genoa che al momento ha scavalcato i viola in classifica.

Una presa dunque di coscienza delle difficioltà anche tecniche di questa squadra dettata come detto dal confronto con i giocatori e dall'occhio attento del tecnico della Primavera che, da quando le squadre sono riunite al Viola Park, è in costante contatto con la prima squadra. Molti di quelli in campo tra l'altro sono passati anche dalle sue mani e questo faciliterà probabilmente anche il dialogo e la comprensione dei nuovi dettami. Da ex compagno di Palladino tra l'altro Galloppa ha seguito spesso la Fiorentina della scorsa stagione e dunque ne avrà tratto anche indicazioni.

Difesa a quattro e tre centrocampisti con due giocatori dietro alla punta è probabilmente il principio di gioco, semplice e più congeniale ai giocatori, che proverà ad applicare il neo tecnico per coprire di più la difesa fin dalla mediana e dare forza all'attacco, con la sorpresa eventuale di Martinelli tra pali.