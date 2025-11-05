Lucarelli: "Pioli non ha saputo dare quelle garanzie per migliorare la squadra"

Cristiano Lucarelli, ex attaccante di Parma e Napoli tra le altre ed attuale allenatore ha parlato ai microfoni di TMW all'interno della rubrica "A tu per tu" riguardo la situazione della Fiorentina negli ultimi giorni. Ecco le sue dichiarazioni: "A volte nel calcio uno più uno non fa due. Società organizzata, piazza importante, rosa di livello: non è detto che alla fine tuto fili liscio. Sono quei misteri del calcio che a volte ci sono, in positivo e in negativo. Pioli dava tutte le garanzie di migliorare gli anni precedenti. Questo non è accaduto, ma nel calcio può succedere".