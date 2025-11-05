Il like di Pongracic per l'esonero di Pioli: a testimoniare un rapporto mai esploso con i giocatori

La Repubblica-Firenze fa il punto sul galeotto like di Pongracic al post di ieri della Fiorentina sull’esonero di Pioli. Non è passato inosservato il “mi piace” (poi rimosso) che il difensore Marin Pongracic ha lasciato sul post Instagram in cui la Fiorentina ha annunciato ieri l’esonero di Stefano Pioli dopo giorni di riflessioni e dialoghi. È evidente che qualcosa non abbia funzionato nel rapporto fra la squadra e l’ormai ex allenatore viola.

Tant’è che, dal ritiro del Viola Park, chi ha avuto modo di sbirciare da lontano l’allenamento tenuto da Daniele Galloppa giura di non aver mai visto il gruppo così sereno e sorridente come ieri. Segno che era necessario cambiare, a prescindere da dove risiedessero le colpe di uno dei peggiori inizi di stagione della storia viola.