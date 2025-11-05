Frey: "Darei la fascia da capitano a De Gea, terrebbe il gruppo unito nelle difficoltà"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha sponsorizzato David De Gea come potenziale capitano, a discapito dell'attuale Luca Ranieri. E' questo il suo giudizio espresso sul canale youtube FantaLab:

"C'era un malessere nello spogliatoio, perché le dichiarazioni nei post partita non erano belle. Ranieri merita allora di essere il capitano della Fiorentina? Se Galloppa volesse dare un segnale, per vari motivi dovrebbe dare la fascia a De Gea. Grande esperienza internazionale e nelle difficoltà tiene il gruppo unito. E in più è un campione. In ogni caso la toglierei a Ranieri"