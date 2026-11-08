Spalletti (DAZN): "A volte affoghiamo. Mano di Joao Mario? Domanda di riserva"

Luciano Spalletti ha parlato così a DAZN dopo la partita tra Fiorentina e Juventus: "Anche io quando ero studente ero un fuoriclasse perché non andavo mai a scuola... Lo sono ancora perché continuo a non andare a scuola (ride, ndr). Ogni tanto affoghiamo in un bicchier d'acqua e poi perdiamo un po' di sicurezza e tranquillità nel giocare. Abbiamo preso gol dopo poco che era iniziata la partita, poi però abbiamo avuto belle reazioni. Però non riusciamo ad essere costanti come rendimento individualità, sommandola al resto della squadra: facciamo 10 minuti bene poi sbagliamo la situazione successiva".

Cosa succede in difesa? Problema caratteriale?

"In certi momenti si decide di non fare niente accettando la situazione senza agire. Poi è la scelta che toglie qualsiasi dubbio che uno ha addosso, quando si rimane nel dubbio si sbaglia. Come il secondo gol, dovevi attaccare quello con la palla e invece siamo rimasti dubbiosi. E i dubbiosi non riescono quasi mai a portare a casa qualcosa".

L'intesa tra Woltemade e Kolo Muani si sta affinando.

"Non abbiamo una grande costruzione da dietro quindi dobbiamo andare sulla prima punta con i lanci. Woltemade ha fatto vedere qualcosa ma ha difficoltà a tenerla, è uno più di palleggio anche se bisogna che lo faccia lui. Sul gol fa un grande lavoro Kolo Muani, ora sta meglio e lo posso mettere da qualsiasi parte. Prima si muoveva meno e non si ritagliava gli spazi, lo vedo più caratterizzato".

Il fallo di mano di Joao Mario?

"Non lo so. Posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederla, ho già visto in campo".