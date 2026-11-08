Dalla Spagna: il Tenerife sosterrà economicamente la figlia di Jesus Miguel

Il Tenerife ha annunciato che garantirà un sostegno economico a Carla, la figlia del suo ex calciatore Jesús de Miguel, fino al compimento dei 18 anni. Un gesto di solidarietà nei confronti della famiglia dell'attaccante spagnolo, scomparso a 30 anni dopo un tragico incidente di gioco durante la partita contro l'Andorra, disputata lunedì 2 novembre in seconda divisione. De Miguel era rimasto vittima di un violento scontro con il portiere avversario Jesús Owono ed era stato trasportato in ospedale, dove è morto il giorno successivo.

L'impegno del club è stato annunciato dal suo azionista di maggioranza, Rayco García, durante la commemorazione organizzata allo stadio Heliodoro Rodríguez López. La società ha assicurato che accompagnerà la figlia del calciatore per tutta la sua crescita, garantendole un aiuto economico fino alla maggiore età e impegnandosi ad andare anche oltre gli obblighi previsti dalla legge.

