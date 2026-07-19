Spagna-Argentina, le formazioni ufficiali del mondiali: inizio ore 21

Spagna-Argentina, le formazioni ufficiali del mondiali: inizio ore 21FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:25News
di Redazione FV

Alle ore 21 è previsto il fischio d’inizio di Spagna-Argentina, finale dei Mondiali. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Oyarzabal. Ct: De La Fuente.

ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni