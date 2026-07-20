Distefano all'Empoli, accordo con la Fiorentina: ai viola 250mila euro

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Filippo Distefano è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Empoli, come anticipato ieri da Firenzeviola.it (LEGGI QUI). Secondo quanto riportato da Il Mattino, la Fiorentina e il club azzurro hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante classe 2003. L'operazione si chiude sulla base di 250 mila euro, con la Fiorentina che manterrà il 50% sulla futura rivendita e si garantirà anche un diritto di riacquisto a parità di offerta.

Le stesse condizioni erano state proposte nelle scorse settimane anche al Benevento, che aveva seguito con interesse l'ex Carrarese. Il club campano, però, non ha gradito la clausola relativa alla recompra e ha deciso di non portare avanti la trattativa, lasciando così strada libera all'Empoli.