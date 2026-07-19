Salah-Besiktas: l'ex attaccante viola ha parlato con Italiano

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Serdal Adali, presidente del Besiktas, si palesato a proposito del possibile ingaggio di Mohamed Salah. Il numero uno del club bianconero ha compiuto notevoli progressi con la stella egiziana, reduce dall'addio anticipato dal Liverpool, tuttavia l'accordo non è ancora stato raggiunto a causa delle pretese economiche che il procuratore - Ramy Abbas - avrebbe successivamente modificato.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa qatariota, come ripreso dal quotidiano turco Fanatik, Adali ha affermato che il 34enne si è mostrato favorevole al trasferimento al Besiktas, precisando che ha avuto colloqui sia con l'allenatore Vincenzo Italiano sia con il direttore sportivo, dando il proprio assenso all'operazione. Inoltre, come accennato inizialmente, l'agente di Salah avrebbe improvvisamente alzato le proprie richieste economiche per completare l'affare.

Il presidente delle aquile turche ha sottolineato che la percentuale di commissione richiesta ha raggiunto un livello inaccettabile, affermando di essersi trovati di fronte a un'aspettativa di circa il 35%. Condizioni che per il Besiktas non è stato possibile accettare e che Salah non conoscerebbe nemmeno. Insomma, per ingaggiare l'ex Roma e Fiorentina servirà ben altro, con le parti decisamente distanti. Al netto dell'apprezzamento della meta da parte del giocatore.