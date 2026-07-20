Viola, resta vivo l'obiettivo Joao Mario. Ma sul terzino si inserisce il Sassuolo

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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e, dopo aver già ufficializzato cinque nuovi acquisti, non perde di vista Joao Mario. Il terzino portoghese resta uno degli obiettivi del club viola, che da settimane è impegnato nei contatti con la Juventus per cercare di trovare la formula giusta per il trasferimento.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, Fabio Paratici dovrà fare i conti con la concorrenza del Sassuolo. Il club neroverde avrebbe infatti inserito il nome del classe 2000 nella lista dei rinforzi richiesti da Alberto Aquilani per la corsia destra.

Joao Mario era approdato alla Juventus la scorsa estate nell'operazione che aveva portato Alberto Costa al Porto. Dopo i primi mesi in bianconero, il difensore ha concluso la stagione in prestito al Bologna e adesso è nuovamente destinato a cambiare maglia. Fiorentina e Sassuolo osservano con attenzione gli sviluppi della situazione.