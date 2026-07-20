Il Trabzonspor saluta Oulai: "Ricorderemo ciò che ci hai lasciato"

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Attraverso i propri canali ufficiali, il Trabzonspor ha salutato Inao Oulai, centrocampista passato ufficialmente alla Fiorentina nelle scorse ore. Questa la nota di congedo del club turco: "Alcune storie, pur essendo brevi, lasciano profonde tracce. La storia di Christ Inao Oulai è stata esattamente così... Nel breve tempo che hai trascorso con la maglia del Trabzonspor; le tracce che hai lasciato, il sorriso che hai regalato ai volti e la tua energia inesauribile ti faranno ricordare per sempre. Grazie per essere stato parte di questa grande famiglia. Che la tua strada sia luminosa".