Tra oggi e domani Valdepenas sarà a Firenze per le visite mediche
La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma su Victor Valdepenas, bloccato dalla Fiorentina per 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita a favore del Real Madrid che manterrà pure il diritto di ricompra. Il difensore spagnolo - si legge - è atteso tra oggi e domani per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale che lo legherà alla società viola.
Ufficiale Inao Oulai
Il quotidiano ricorda che nel frattempo è stato ufficializzato l’innesto di Inao Oulai, che ha sottoscritto un accordo valido per i prossimi cinque anni e che, quindi, dalla serata di ieri può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina.
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