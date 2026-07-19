Sentite Kilicsoy su Italiano: "Un tecnico ambizioso che ci trascina"

Sentite Kilicsoy su Italiano: "Un tecnico ambizioso che ci trascina"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

L’attaccante del Besiktas Semih Kilicsoy ha commentato a Sabah l’impatto del nuovo allenatore, nonché ex viola, Vincenzo Italiano: "Il mister chiede una squadra aggressiva, con pressing continuo e un calcio offensivo. È un allenatore molto ambizioso e questa mentalità si trasmette anche ai giocatori. La sua voglia di vincere ci spinge a dare sempre il massimo".