Il Grosseto ha ufficializzato l'ex Fiorentina Gabriele Di Paola
FirenzeViola.it
Nelle ultime ore Gabriele Di Paola è diventato ufficialmente un nuovo tesserato de Grosseto. Il difensore classe 2005, cresciuto tra Fiorentina e Spezia, arriva dopo le esperienze maturate in Serie D. "US Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gabriele Di Paola, difensore classe 2005.
Terzino mancino di grande prospettiva, nato a Siena e cresciuto in settori giovanili di alto livello come quelli di Fiorentina e Spezia, Di Paola ha poi proseguito il proprio percorso con Poggibonsi, Siena e Sansepolcro, maturando esperienza nel campionato di Serie D. È un esterno mancino capace di abbinare qualità tecniche, corsa e attenzione nella fase difensiva. Benvenuto a Grosseto, Gabriele!".
Pubblicità
News
Oulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juvedi Niccolò Santi
Le più lette
1 Oulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
Copertina
FirenzeViola8 reti, 3 centrocampisti in gol e le doppiette di Piccoli e di un ritrovato Kean. Le prime indicazioni sulla Fiorentina di Grosso
Tommaso LoretoOulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com