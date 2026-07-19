Il Grosseto ha ufficializzato l'ex Fiorentina Gabriele Di Paola

vedi letture

Nelle ultime ore Gabriele Di Paola è diventato ufficialmente un nuovo tesserato de Grosseto. Il difensore classe 2005, cresciuto tra Fiorentina e Spezia, arriva dopo le esperienze maturate in Serie D. "US Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gabriele Di Paola, difensore classe 2005.

Terzino mancino di grande prospettiva, nato a Siena e cresciuto in settori giovanili di alto livello come quelli di Fiorentina e Spezia, Di Paola ha poi proseguito il proprio percorso con Poggibonsi, Siena e Sansepolcro, maturando esperienza nel campionato di Serie D. È un esterno mancino capace di abbinare qualità tecniche, corsa e attenzione nella fase difensiva. Benvenuto a Grosseto, Gabriele!".