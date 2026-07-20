Dopo Bianco, il Modena chiede anche Riccardo Braschi alla Fiorentina

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La Gazzetta di Modena lancia un’indiscrezione interessante a proposito del filo diretto tra la squadra gialloblù e la Fiorentina che ha portato Alessandro Bianco in Emilia-Romagna. Secondo il quotidiano, non sarebbe finita qui tra le due squadre: il Modena ha aperto un dialogo relativo a Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 che fino alla scorsa stagione era il centravanti titolare della Primavera viola campione d'Italia allenata proprio Galloppa.

La situazione tra le parti

Il discorso è ancora in via di sviluppo ma il nome di Braschi sarebbe stato proprio fatto dall'allenatore canarino per poter avere nel reparto offensivo un giocatore che ha una profonda conoscenza del suo gioco.