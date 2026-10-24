La A si spacca sul sostegno a Malagò: Galliani candidato alternativo. Ecco le fazioni

La Serie A si spacca nella corsa alla FIGC. Da ieri, un gruppo di club della massima serie, ha deciso di non appoggiare più il commissario Malagò lanciando una candidatura alternativa che risponde al nome di Adriano Galliani. Il piano è nato pochi giorni fa, quando Marotta (Inter) e Percassi (Atalanta), dopo aver appoggiato Malagò alle scorse elezioni, insoddisfatti dei mesi di presidenza dell'attuale commissario, hanno deciso di rompere gli indugi e di fare la prima mossa ufficiale, ovvero un giro di telefonate per trovare adesioni tra le altre società di A. Qualcuno, come Milan, Lazio e forse il Cagliari, ha già aderito, mentre altri hanno preso qualche giorno per pensare alle prossime mosse.

L'obiettivo è quello di far cadere il sostegno a Malagò entro il 4 novembre, termine ultimo per presentare le candidature alle prossime elezioni. Malagò però è convinto di avere ancora la maggioranza in Serie A, con Napoli, Torino, Monza, Lecce e Bologna, convinti sostenitori insieme ad altri club meno in primo piano in questa spaccatura. A riportarlo è La Repubblica.