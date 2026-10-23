Il Torino non si ferma più: battuto anche il Monza 3-2 in casa e Juve superata
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Terza vittoria consecutiva per il Torino che nel match che apre l'ottava giornata di Serie A schianta il Monza in casa 3-2. La squadra di Abate gioca bene e si diverte passando in vantaggio con Fitz-Jim prima del pareggio di Varela al settimo gol in sette partite. Da quel momento però i granata prendono il largo prima con Belghali e poi con Vlasic, prima che allo scadere un autogol di Patterson rimetta in gioco il Monza. Nulla da fare comunque per la squadra di Juric che resta così a 7 punti in classifica, mentre il Torino vola a 13 punti scavalcando momentaneamente anche la Juventus.
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