Il Torino non si ferma più: battuto anche il Monza 3-2 in casa e Juve superata

Il Torino non si ferma più: battuto anche il Monza 3-2 in casa e Juve superataFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:41News
di Redazione FV

Terza vittoria consecutiva per il Torino che nel match che apre l'ottava giornata di Serie A schianta il Monza in casa 3-2. La squadra di Abate gioca bene e si diverte passando in vantaggio con Fitz-Jim prima del pareggio di Varela al settimo gol in sette partite. Da quel momento però i granata prendono il largo prima con Belghali e poi con Vlasic, prima che allo scadere un autogol di Patterson rimetta in gioco il Monza. Nulla da fare comunque per la squadra di Juric che resta così a 7 punti in classifica, mentre il Torino vola a 13 punti scavalcando momentaneamente anche la Juventus.