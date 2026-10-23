Gattuso su Gudmundsson: "Speriamo corra senza dolore tra 10 giorni"

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, in conferenza stampa ha spiegato perché ancora alcuni calciatori sono ai box e tra questi c'è anche il giocatore in prestito dalla Fiorentina Albert Gudmundsson: "Non mi piace che un calciatore mi guarda con gli occhi storti perché abbiamo spinto e accelerato e ha avuto una ricaduta, mi è successo e dipende dalle lesioni che un giocatore ha avuto. Stanno lavorando, oggi hanno fatto entrambi un grande allenamento e hanno bisogno di fare un certo tipo di allenamenti. Hanno avuto infortuni importanti, se ci sarà una ricaduta dopo stiamo lì e ci facciamo del male.

Per questo bisogna gestire. Per Albert speriamo di rivederlo correre senza dolore tra 10 giorni, speriamo prima di Napoli di averlo a disposizione. Rovella e Marusic senza problemi tra 4-5 giorni faranno dei parziali con noi, quindi saranno a disposizione".