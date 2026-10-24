Alle 15 c'è Como-Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali

Alle 15 c'è Como-Sassuolo: ecco le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Ieri alle 14:15News
di Redazione FV

Il sabato di Serie A comincia dal Sinigaglia: dopo il più grande successo della storia del club, il Como prova a tornare coi piedi per terra e sfida il Sassuolo di Aquilani, reduce dalla rocambolesca sconfitta di Frosinone in un match valido per l'ottava giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kambwala, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Da Cunha, Caqueret, Baturina; Douvikas. A disposizione: Addai, Dossena, Goldaniga, Lahdo, Milla, Nico Paz, Ramon, Robert Sánchez, Smolcic, Valle, Vigorito. Allenatore: Cesc Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador, Adzic, Matic, Bakola, Berardi, Bowie, Dominguez. A disposizione: Cinquegrano, Doig, Sebastiano Esposito, Ghion, Lauriente, Lipani, Muric, Odenthal, Pierini, Satalino, Skjellerup, Sulemana, Thorstvedt, Volpato, Walukiewicz. Allenatore: Alberto Aquilani.