Ricordate Lafont? La sua stella brilla in Turchia con la maglia delll'Amedspor

Avvio di stagione sorprendente per l'Amedspor, club neopromosso nella massima serie turca e già protagonista nelle prime posizioni della Süper Lig. La formazione di Diyarbakır ha conquistato 17 punti nelle prime otto giornate, segnando 18 reti e subendone nove. Tra i principali artefici di questo ottimo rendimento c'è Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina, arrivato in estate per circa un milione di euro e sotto contratto fino al 2029.

Come riporta TMW, il francese si è imposto immediatamente come punto di riferimento della squadra, giocando tutti i 720 minuti disponibili e conquistando la fascia da capitano già alla terza giornata. Tre le porte inviolate nelle prime otto partite, con una percentuale di parate vicina al 69%. L'ex viola ha ritrovato continuità e fiducia dopo l'esperienza al Nantes, confermando la volontà di rilanciarsi e tornare protagonista. L'obiettivo dichiarato è quello di affermarsi nuovamente come titolare indiscusso e riconquistare spazio anche in ottica nazionale. La prossima sfida contro il Samsunspor rappresenterà un ulteriore test per Lafont e il suo Amedspor.