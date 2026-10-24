Falcone su Pongracic: "Forte ed elegante ma talvolta si perde in cavolate"
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Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel corso della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su un difensore che oggi è alla Fiorentina: "Chi è il più forte con cui ho giocato a Lecce? Sicuramente Pongracic. Aveva un'eleganza clamorosa, a volte si perdeva in delle cavolate però quando voleva aveva un livello da Champions League".
Il portiere poi ha risposto anche a una domanda sul futuro del compagno di squadra Tiago Gabriel, difensore finito nel mirino anche della Fiorentina: "È forte ma potrebbe fare molto di più: a volte si fida troppo di se stesso, ma è un giocatore che può ambire ad altissimi livelli. Penso che in prospettiva potrà togliersi grandi soddisfazioni".
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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