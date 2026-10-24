Falcone su Pongracic: "Forte ed elegante ma talvolta si perde in cavolate"

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel corso della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su un difensore che oggi è alla Fiorentina: "Chi è il più forte con cui ho giocato a Lecce? Sicuramente Pongracic. Aveva un'eleganza clamorosa, a volte si perdeva in delle cavolate però quando voleva aveva un livello da Champions League".

Il portiere poi ha risposto anche a una domanda sul futuro del compagno di squadra Tiago Gabriel, difensore finito nel mirino anche della Fiorentina: "È forte ma potrebbe fare molto di più: a volte si fida troppo di se stesso, ma è un giocatore che può ambire ad altissimi livelli. Penso che in prospettiva potrà togliersi grandi soddisfazioni".