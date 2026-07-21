Arokodare non arriverà alla Fiorentina ma la strada per la Serie A non è chiusa: proposto al Genoa

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Tolu Arokodare è stato per un breve periodo di questo calciomercato uno dei nomi accostati con forza alla Fiorentina, soprattutto in caso di cessione di Moise Kean, che nelle ultime ore è tornato ad essere nominato come potenziale giocatore in uscita dai viola. Paratici però ha deciso poi di sfruttare il secondo slot da extracomunitario per Oulai e dell'attaccante di proprietà del Wolverhampton ovviamente non se n'è più parlato per questioni di regolamento.

Gli incroci con la Fiorentina

La punta classe 2000 però potrebbe comunque arrivare in Italia, visto che secondo Tuttosport i suoi agenti lo avrebbero proposto al Genoa, club che ha come priorità quella di sistemare l'attacco da mettere a disposizione di Daniele De Rossi. Arokodare è un nome suggestivo anche se costoso e difficile da raggiungere, un po' come Dovbyk, altra punta accostata ai rossoblu e, nelle ultime ore, anche alla Fiorentina proprio come potenziale sostituto in caso di partenza da parte di Kean.