Sentite Saelemaekers sul VAR: "Se ti toccano in area, vai giù. E resti a terra più lungo"
Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan tra i più fedeli di Massimiliano Allegri, ha parlato al Corriere dello Sport trattando, tra i tanti temi, anche quello delicatissimo del VAR: "Ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video".
Successivamente l'esterno belga è stato molto onesto relativamente alla domanda "se i giocatori approfittassero dell'uso della tecnologia", ammettendo un pensiero oramai esteso all'interno dell'opinione pubblica: "Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu.
Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare". Una criticità che, nonostante le prese di posizione da parte del designato arbitrale Rocchi, ancora pare non essere stata risolta.
