CSC Flash, Dragusin-Disasi, piccoli spiragli. Niente vice Fagioli?
Torna l'appuntamento di calciomercato, con gli aggiornamenti riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Disasi lontano.
Operazione molto complessa per Disasi, la volontà del giocatore è di rimanere in Premier. C’è ancora un piccolo spiraglio, come per Dragusin. Ma resta difficile.
Il punto sul centrocampo.
Man mano che passano i giorni si fa spazio l’ipotesi che la Fiorentina possa restare coi centrocampisti attuali, considerando Fazzini, Mandragora e Ndour alternative a Fagioli.
Caso Fortini.
La Fiorentina continua a sparare alto per il terzino, molto apprezzato dalla Roma. Quindi è quasi impossibile che parta negli ultimissimi giorni di calciomercato.
Ranieri verso la permanenza.
Il classe ’99 è stato proposto a tante squadre dal suo procuratore, ma è destinato a rimanere alla Fiorentina.
Kouame cerca una sistemazione.
L’attaccante sta cercando da settimane una squadra interessata a lui, probabilmente nelle ultime ore di trattative si muoverà qualcosa. Anche perché l’ivoriano ha un contratto oneroso: guadagna 1,7 milioni fino al 2027.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati