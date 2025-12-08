Sorrentino difende Vanoli: "È l'uomo giusto per i viola. Ora sta ai giocatori reagire"

vedi letture

Stefano Sorrentino, ex portiere ed attuale opinionista, ha commentato il momento di crisi della Fiorentina nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2. Queste le sue dichiarazioni sui viola: "Le parole di Vanoli in conferenza stampa dopo la partita mi sono piaciute molto. Paolo in questo momento è l’allenatore giusto nel posto giusto. L'unico problema che vedo è che da quando è arrivato nessun giocatore ha avuto un miglioramento, ha dato un qualcosa in più, di solito quando si cambia allenatore succede, invece la Fiorentina è rimasta piatta.

Al di là dell’allenatore e della tifoseria, i giocatori che vanno in campo sono piatti. È crollato anche uno come De Gea che è un campionissimo, questo è il dato peggiore che possa esserci. Ripeto però, conosco Vanoli e sono convinto che sia l’uomo giusto. Lo vedo concentrato, attivo, con idee, ma ha bisogno della reazione dei giocatori più importanti della Fiorentina".