Martorelli preoccupato: "La Fiorentina è senz'anima. Non dà segnali"
Nel corso della consueta rubrica "A tu per tu", sulle pagine online di Tuttomercatoweb.com, è stato protagonista l'agente e intermediario Giocondo Martorelli. Che nel corso delle dichiarazioni, ha parlato anche del momento drammatico della Fiorentina: “Mi sarei aspettato una reazione. Si era visto uno spiraglio come atteggiamento contro la Juventus e poi le cose sono rimaste invariate. Emerge che questa è una squadra senza anima. Basta vedere le altre squadre che lottano per non retrocedere con quale ardore affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla.
Preoccupato? Si. Molto. Perché ad oggi non vedo segnali di miglioramento e questa è la cosa più grave. E le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo”.
