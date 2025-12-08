Martorelli preoccupato: "La Fiorentina è senz'anima. Non dà segnali"

Nel corso della consueta rubrica "A tu per tu", sulle pagine online di Tuttomercatoweb.com, è stato protagonista l'agente e intermediario Giocondo Martorelli. Che nel corso delle dichiarazioni, ha parlato anche del momento drammatico della Fiorentina: “Mi sarei aspettato una reazione. Si era visto uno spiraglio come atteggiamento contro la Juventus e poi le cose sono rimaste invariate. Emerge che questa è una squadra senza anima. Basta vedere le altre squadre che lottano per non retrocedere con quale ardore affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla.

Preoccupato? Si. Molto. Perché ad oggi non vedo segnali di miglioramento e questa è la cosa più grave. E le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo”.