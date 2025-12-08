Serie A, in campo anche oggi. Si parte con Pisa-Parma: le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
L'8 dicembre porta in dote tre partite di campionato. Il menù di questo festivo inizia alle ore 15, con Pisa-Parma in programma all'Arena Garibaldi. Gara da seguire attentamente da parte della Fiorentina, viste le concorrenti per la lotta salvezza. Queste le scelte ufficiali:
Pisa (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
