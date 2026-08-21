Solomon lascia già il segno al West Ham e i tifosi intonano cori anti-Palestina

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Manor Solomon ha già lasciato il segno al suo debutto con il West Ham contro il Burnley lo scorso fine settimana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nazionale israeliano arrivato dai rivali londinesi del Tottenham per 5 milioni di sterline a inizio del mese, è andato a segno nel 2-2 di domenica e non sono mancate le polemiche. I tifosi del West Ham nel settore ospiti hanno infatti intonato il coro "Manor Solomon’s on my mind and he hates Palestine" ("Manor Solomon è nei miei pensieri e odia la Palestina"). Alcuni sostenitori hanno anche esposto la bandiera di Israele.

Per questo, in vista della partita casalinga di domani contro il Charlton, il West Ham ha diffuso un comunicato invitando i tifosi a non intonare quel coro "offensivo e divisivo", che veicola un "messaggio anti-palestinese", emerso già ai tempi in cui il giocatore giocava con il Leeds nel 2023.