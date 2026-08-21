Il Besiktas pazzo di Italiano. 6 vittorie su 6, i tifosi cantano il suo nome
Vincenzo Italiano ha già conquisto i tifosi del Besiktas. L'ex allenatore di Bologna e Fiorentina ha iniziato come meglio non poteva la sua nuova avventura sulla panchina della squadra bianconera, raccogliendo ieri la sesta vittoria su sei gare ufficiali senza subire gol. Il 3-0 rifilato ieri nell'andata dei playoff di Europa league al Kauno Zalgiris segue le vittorie nei turni precedenti e alla prima giornata di Super Lig turca. Risultati che hanno già portato i tifosi allo stadio a cantare il nome dell'allenatore che ieri durante la partita ha ringraziato per il coro. Questo il video:
6 vittorie su 6, 0 gol subiti, la squadra si diverte ed il pressing super offensivo gasa il pubblico che già urla il suo nome— Antonio Gaito (@antonio_gaito) August 20, 2026
#Italiano pic.twitter.com/pUI0VkMkOT
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati