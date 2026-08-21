Il Besiktas pazzo di Italiano. 6 vittorie su 6, i tifosi cantano il suo nome

vedi letture

Vincenzo Italiano ha già conquisto i tifosi del Besiktas. L'ex allenatore di Bologna e Fiorentina ha iniziato come meglio non poteva la sua nuova avventura sulla panchina della squadra bianconera, raccogliendo ieri la sesta vittoria su sei gare ufficiali senza subire gol. Il 3-0 rifilato ieri nell'andata dei playoff di Europa league al Kauno Zalgiris segue le vittorie nei turni precedenti e alla prima giornata di Super Lig turca. Risultati che hanno già portato i tifosi allo stadio a cantare il nome dell'allenatore che ieri durante la partita ha ringraziato per il coro. Questo il video: