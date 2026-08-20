Interesse del Getafe per il centrocampista della Fiorentina Fabbian

Interesse del Getafe per il centrocampista della Fiorentina FabbianFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:54News
di Redazione FV

Giovanni Fabbian è sicuramente il centrocampista più indietro nelle gerarchie di Fabio Grosso, con la Fiorentina che vuole fare spazio per nuove entrate nel reparto. Per il centrocampista al momento ci sono stati vari interessamenti rimasti però tali. All'elenco dei club che hanno chiesto informazioni si è aggiunto, secondo quanto racconta Sky, anche il Getafe.