Moggi a sorpresa: "Fantacalcio? Consiglio Mastantuono, ecco perché"

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Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha curiosamente consigliato un giocatore della Fiorentina come possibile acquisto al fantacalcio: "Mastantuono - ha detto Moggi. Ha qualità. Nuovo, ha talento. L’unico giocatore che potrebbe uscire da un’urna differente”.

Poi sulla Juventus ha aggiunto: "Intanto si è tornati alla conoscenza della materia. Massara e Carnevali conoscono il mercato. Per rivedere la Juve a certi livelli ci vorranno due-tre anni. Mi incuriosisce il Como: l’anno scorso era fatto di ragazzini che poi si sono messi in evidenza, quest’anno vuole fare la Champions a certi livelli. Ma attenzione: può darsi che qualcuno si sia montato la testa, il campionato dell’anno scorso era una cosa e quello di quest’anno è un’altra”.