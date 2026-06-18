Non solo Frosinone, su Harder della Fiorentina c'è anche l'Avellino

vedi letture

Jonas Harder, giovane centrocampista della Fiorentina, è entrato nel mirino di diversi club di Serie A e Serie B. Oltre all'interessamento del Frosinone, TuttoAvellino riporta la volontà del club campano di provare a prenderlo dalla società viola. Il club irpino continua a guardare con attenzione ai talenti dei grandi club per rinforzare la rosa e il direttore sportivo Mario Aiello sarebbe alla ricerca di una mezzala capace di abbinare qualità nel palleggio. Per questo gli occhi sono finiti su Harder della Fiorentina e su Luka Topalovic dell'Inter.