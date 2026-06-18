Il Torino vuole Fortini e tratta con la Fiorentina ma piace anche Calabria

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Il Torino ha registrato un'importante entrata economica grazie ad alcune operazioni in uscita, con un tesoretto che ammonta a circa 6,4 milioni di euro. La priorità per Petrachi ora riguarda le corsie esterne, reparto che necessita di un profondo rinnovamento dopo le partenze di Lazaro e soprattutto del giovane Obrador. I

La Stampa riporta come in cima alla lista dei desideri ci sia Nicolò Fortini. Il classe 2006 della Fiorentina è seguito da tempo e i contatti tra le società sono proseguiti anche nelle ultime ore. Secondo il quotidiano, il club granata avrebbe messo sul tavolo un'offerta da circa 5 milioni di euro, trovando apertura da parte del club viola. Accanto a profili giovani e di prospettiva, la dirigenza valuta anche giocatori più esperti. Tra questi Davide Calabria, oggi al Panathinaikos dopo l'esperienza al Milan. Sul laterale ci sono stati sondaggi anche da parte di Sassuolo e Cagliari, ma il Torino resta alla finestra per un ruolo considerato prioritario nella costruzione della squadra del futuro.