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La sindaca Funaro plaude la festa dei tifosi: "Da 100 anni il viola unisce Firenze"

La sindaca Funaro plaude la festa dei tifosi: "Da 100 anni il viola unisce Firenze"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro ha voluto sottolineare, con un emozionante video della festa organizzata ieri sera dai tifosi della Fiorentina che si sono a lungo soffermati anche sotto Palazzo Vecchio in piazza della Signoria, l'importanza del Centenario e di una comunità unità nel nome del viola e della Fiorentina.