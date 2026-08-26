Tutte le designazioni arbitrali della seconda giornata: Napoli-Como a Pairetto

Tutte le designazioni arbitrali della seconda giornata: Napoli-Como a PairettoFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:45News
di Redazione FV

Sono ufficiali le designazioni arbitrali della seconda giornata della Serie A. Oltre a Collu di Cagliari che arbitrerà la partita di sabato sera (ore 18.30 ndr) tra Fiorentina e Frosinone, il big match della giornata tra Napoli e Como (domenica 30 agosto alle 18.30) verrà diretta dal signor Pairetto, mentre Atalanta-Bologna (lunedì 31 agosto ore 20.45) verrà diretta da Doveri. Ecco nel dettaglio tutte le designazioni: 

MILAN – VENEZIA     Venerdì 28/08 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:      MARCENARO

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      PEZZUTO

FIORENTINA – FROSINONE      Sabato 29/08 h. 18.30

COLLU

TEGONI – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     PRONTERA

AVAR:      GHERSINI

MONZA – UDINESE    Sabato 29/08 h. 18.30

ALLEGRETTA

POLITI – BELSANTI

IV:       MASSA

VAR:      PATERNA

AVAR:       MAZZOLENI

SASSUOLO – TORINO     Sabato 29/08 h. 18.30

DI MARCO

DI GIOIA – BARONE

IV:     ZUFFERLI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:     DI PAOLO

JUVENTUS – PARMA    Sabato 29/08 h. 20.45

FOURNEAU

ROSSI C. – LO CICERO

IV:      SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:    PICCININI

NAPOLI – COMO   Domenica 30/08  h. 18.30

PAIRETTO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:     GUIDA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PRONTERA

CAGLIARI – INTER    Domenica 30/08  h. 20.45

FABBRI

VECCHI – CECCON

IV:     LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PATERNA

LAZIO – GENOA  Domenica 30/08  h. 20.45

FELICIANI

MASTRODONATO – FONTANI

IV:     MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:       COSSO

LECCE – ROMA   Lunedì 31/08 h. 18.30

CHIFFI

IMPERIALE - CECCONI 

IV:       DI BELLO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      PAGANESSI

ATALANTA – BOLOGNA    Lunedì 31/08 h. 20.45

DOVERI (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:     CALZAVARA

VAR:    DIONISI

AVAR:      MARINI