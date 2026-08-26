Social La Curva Fiesole: "Firenze, la Fiorentina e il suo popolo un'unica cosa"

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La serata di ieri sera, organizzata dai gruppi organizzati della curva Fiesole è stato sicuramente un successo sotto ogni punto di vista, della partecipazione e dello spettacolo sicuramente. La Fiesole attraverso i suoi profili social torna sulla serata e mette le foto più rappresentative, con un post di corredo:

"È difficile raccontare con delle foto quella che è stata la serata di ieri. Firenze, la Fiorentina e il suo popolo sono diventati una cosa sola. Uno spirito di appartenenza che non si può spiegare fino in fondo. Un sentimento capace di riempirti il petto d’orgoglio e ricordarti cosa significa la far parte del Popolo Fiorentino. 100 anni di vanto e gloria. Tanti auguri ACF. Tanti auguri amore nostro".