La sfida all'ex per convincere Paratici: Joao Mario vuole essere riscattato

Come riferisce La Nazione, Joao Mario si è guadagnato nuovamente spazio nelle gerarchie di Vanoli dopo un periodo trascorso ai margini, nonostante un avvio positivo. Il portoghese, arrivato in prestito oneroso dalla Juventus per 1,8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 9,5, ha saputo sfruttare le opportunità ricevute: prima la buona prestazione contro l’Atalanta, impreziosita dal gol del pareggio, poi la conferma da titolare contro il Sassuolo. La serietà e il lavoro quotidiano hanno convinto il tecnico a puntare nuovamente su di lui.

Contro i bianconeri arriverà probabilmente la terza presenza consecutiva dal primo minuto, in una sfida dal significato particolare per il laterale, che vuole dimostrare alla sua ex squadra di aver sbagliato a lasciarlo partire. Ma soprattutto Joao Mario punta a convincere la Fiorentina che investire i 9,5 milioni necessari per il riscatto possa essere la scelta giusta.