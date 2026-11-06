La serie A riparte stasera: da Venezia al Franchi, ecco i tre giorni prima della sosta

Da stasera riparte la serie A, con l'undicesima giornata che precederà la sosta per gli impegni della sera A. Il classico spezzatino sarà su tre giorni visto che domenica molti giocatori dovranno rispondere alle convocazioni dei rispettivi paesi. Si parte stasera dallo stadio Penzo con Venezia-Udinese, una gara che interessa da vicino la Fiorentina visto che la inseguono a poca distanza, pronte a risucchiarla in zona retrocessione in caso di passi falsi. E la squadra viola, che chiuderà la tre giorni domenica sera contro la Juventus al Franchi avrà il vantaggio (o lo svantaggio) di sapere già i risultati delle altre. Proprio questa gara sarà preceduta dall'interessante big match tra Inter e Como.

Venerdì ore 20:45 Venezia-Udinese

Sabato ore 15:00 Cagliari-Frosinone

Sabato ore 15:00 Torino-Lecce

Sabato ore 18:00 Parma-Bologna

Sabato ore 20:45 Roma-Sassuolo

Domenica ore 12:30 Napoli-Lazio

Domenica ore 15:00 Genoa-Milan

Domenica ore 15:00 Monza-Atalanta

Domenica ore 18:00 Inter-Como

Domenica ore 20:45 Fiorentina-Juventus