Allegri, alla fine nessun ricorso: "Altrimenti me ne danno quattro di giornate"

"Ho deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di due giornate. Non vorrei che alla fine me ne dessero quattro...". Così il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri in conferenza stampa rivela di aver rinunciato a presentare appello contro le due giornate di squalifica inflittagli dal giudice sportivo nonostante ieri il club azzurro con una nota sul sito avesse annunciato di volerlo presentare.

"Ormai le cose stanno così - ha spiegato l'allenatore del Napoli - e dobbiamo pensare soltanto a giocare. Le parole di Gasperini? Non ho letto le sue dichiarazioni e quello che è accaduto contro la Roma non conta, anche se riguardo alle mie dichiarazioni anche voi giornalisti dite che Allegri 'avrebbe detto', 'avrebbe fatto'. E questi sono tutti condizionali...".