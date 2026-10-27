Youth League, domani Fiorentina-Septemviri Sofia: ecco chi sarà l'arbitro

Youth League, domani Fiorentina-Septemviri Sofia: ecco chi sarà l'arbitroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:45News
di Redazione FV

Domani pomeriggio, alle ore 14:30, allo stadio “Curva Fiesole” del Rocco B. Commisso Viola Park, la Fiorentina Primavera affronterà il PFC Septemvri Sofia nella gara d’andata del secondo turno della UEFA Youth League. Grazie alla conquista dello Scudetto Primavera 1 nella stagione 2025/26, la Fiorentina partecipa per il secondo anno consecutivo alla massima competizione europea riservata alle formazioni giovanili.

La Uefa ha ufficializzato il team arbitrale, con a capo il fischietto della Bosnia Erzegovina Bilbija, con esperienze nei preliminari di Champions e di Conference oltre che della lega del suo paese d'origine.

ARBITRO: Luka Bilbija 
ASSISTENTI ARBITRALI: Amer Macić, Damir Lazić 
QUARTO UOMO: Valerio Crezzini