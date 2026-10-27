Youth League, domani Fiorentina-Septemviri Sofia: ecco chi sarà l'arbitro
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Domani pomeriggio, alle ore 14:30, allo stadio “Curva Fiesole” del Rocco B. Commisso Viola Park, la Fiorentina Primavera affronterà il PFC Septemvri Sofia nella gara d’andata del secondo turno della UEFA Youth League. Grazie alla conquista dello Scudetto Primavera 1 nella stagione 2025/26, la Fiorentina partecipa per il secondo anno consecutivo alla massima competizione europea riservata alle formazioni giovanili.
La Uefa ha ufficializzato il team arbitrale, con a capo il fischietto della Bosnia Erzegovina Bilbija, con esperienze nei preliminari di Champions e di Conference oltre che della lega del suo paese d'origine.
ARBITRO: Luka Bilbija
ASSISTENTI ARBITRALI: Amer Macić, Damir Lazić
QUARTO UOMO: Valerio Crezzini
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