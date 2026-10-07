L'ex Serie A Pedro si ritira dal calcio giocato: "L'Italia mi ha toccato il cuore"

L'ex Serie A Pedro lascia il calcio giocato. Con un lungo messaggio sui social, l'ex attaccante tra le altre di Lazio e Roma ha annunciato il ritiro spiegando: "È il momento per fare un passo avanti e iniziare una nuova tappa nella mia vita. Lascio orgoglioso per aver vissuto il mio sogno e per tutte le persone che sono state al mio fianco nel realizzarlo".

E prosegue: "Ricordo ancora il frastuono. Migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent’anni di Tenerife che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno misi piede su un campo da calcio e aprii le porte a un'altra vita. In quel momento, era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo. Tutto è iniziato su un campo di terra battuta nella mia isola, Tenerife, con un pallone che non ho mai lasciato andare. Far parte della migliore squadra della storia del Barcellona è stato un privilegio. Abbiamo vinto tutto. E abbiamo stupito il mondo. Il mio cuore sarà sempre al Barça. E un giorno, quasi senza crederci, sono diventato campione del mondo e titolare in una finale del Mondiale. Londra mi ha insegnato a ripartire da zero, a scoprire un'altra cultura e a crescere come persona.

E l'Italia. L'Italia mi ha toccato il cuore. Sono arrivato da veterano e mi hanno trattato come un figlio. Oggi torno dove tutto è iniziato, per chiudere un capitolo meraviglioso. Sento che è il momento giusto. Grazie ai miei compagni di squadra. La cosa migliore non sono stati i titoli, siete stati voi. Grazie ai club che mi hanno aperto le porte. Grazie agli allenatori che hanno creduto in me. Grazie ai tifosi per tutto questo affetto. E grazie ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei amici. Grazie, calcio, per avermi reso così felice".